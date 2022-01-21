В условиях российской эскалации ставки для Украины становятся более очевидными. Речь идет не только об угрозе вторжения.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Он отметил, что перед Украиной стоят большие вызовы.

— Таким образом, ставки для Украины становятся более очевидными. Речь идет не только о возможном вторжении и войне. Речь идет о том, имеет ли Украина право на существование как суверенное государство. Речь идет о том, имеет ли Украина право быть демократией, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Россия продолжает наращивать свои войска и технику на границе с Украиной.

Аналитики и специалисты по работе с открытыми данными из Conflict Intelligence Team провели совместное расследование с командой Радио Свобода, в котором разузнали о передвижениях российской армии в последние месяцы.