Аналитики и специалисты по работе с открытыми данными из Conflict Intelligence Team провели совместное расследование с командой Радио Свобода, в котором разузнали о передвижениях российской армии в последние месяцы.

Материал опубликован на сайте Радио Свобода.

Журналисты пишут, что сотни российских солдат «направляют в командировку» к границам Украины с Востока России, о чем пишут они сами либо их родственники в социальных сетях.

Официально военнослужащих и технику перебрасывают в Беларусь для союзных учений, однако часть бронетехники не добирается до оговоренных полигонов, останавливаясь под Гомелем, в считанных километрах от украинской границы (40 км до Черниговщины и 90 км до Киевщины).

Основную информацию журналистам удалось получить благодаря словоохотливым близким российских солдат, которые не скрываясь выкладывают видео с переброской техники на платформе TikTok и оставляют там же развернутые комментарии.

— Из комментариев ясно, что многие матери и жены военнослужащих обеспокоены судьбой своих родных: десятки людей, пишущих об отправке своих близких на запад, не скрывают, что опасаются начала большей войны России с Украиной. Эту обеспокоенность можно понять: в 2014 году многие приезжавшие на Донбасс военнослужащих узнавали о том, что находятся не на «учениях», в последний момент, — отмечают в RFE.

В частности, журналистам и аналитикам удалось пообщаться с:

1) Женой военнослужащего 36-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады, которого перебросили из Забайкалья в Брест за 11 дней;

2) Матерью военнослужащего, которого передислоцировали из Амурской области на Дальнем Востоке в Брянск (175 км до Украины);

3) Супругой танкиста из 69-ой отдельной козачьей бригады прикрытия (так называемые «боевые буряты Путина», которые уже участвовали в боевых действиях на территории Украины в 2014-2015 годах);

4) Женой бойца из 14-ой отдельной бригады спецназа в Хабаровске;

5) Девушкой морпеха из 155-ой отдельной бригады морской пехоты;

6) Военнослужащим из 38-ой отдельной мотострелковой бригады, который заявил, что их направляют в Украину, дабы постоять «для понтов». Ради этого их снабдили новыми образцами АК-12 и новым обмундированием.

Журналисты получили подтверждение ползучей мобилизации благодаря просмотру соцсетей:

1) Военнослужащих 14-ой отдельной гвардейской инженерной бригады;

2) Танкиста 114-го гвардейского мотострелкового полка из Уссурийска;

В CIT и Радио Свобода приходят к выводу, что все эти маневры могут свидетельствовать, что Россия что-то готовит на украинской границе.

— Полученная Радио Свобода и Conflict Intelligence Team информация свидетельствует о том, что в последние месяцы с Дальнего Востока на запад (на территории России или Беларуси) перебрасываются части, без которых сложно представить полномасштабную военную операцию: военная полиция, десант, спецназ. Эти войска участвовали и в активной фазе российско-украинского конфликта в 2014-2015 годах. В комментариях под видео также часто встречаются фразы, свидетельствующие о численности отправляемых военнослужащих: «700 человек», «почти все контрактники», «сотни солдат». Кроме того, совместные российско-белорусские учения, заявленные на период с 10 по 20 февраля, тогда как в большинстве комментариев родные и близкие военных пишут, что командировка будет длиться 6–9 месяцев. Как пишут в своей части этого расследования аналитики CIT, это говорит о том, что по меньшей мере из некоторых соединений Восточного военного округа к границам с Украиной перебрасывают значительную часть личного состава, а не только технику — и что перекинутые подразделения могут задержаться в Беларуси и/или на западе России сравнительно длительный срок, — заключают в расследовании.

Ранее аналитики CIT выяснили, что наращивание российских войск возле украинских границ достигло уровня весны 2021 года.