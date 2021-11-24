Военные аналитики Conflict Intelligence Team по открытым источникам установили передвижения российской армии в последние несколько месяцев и пришли к выводу, что возле украинских границ скопилась крупная группировка, почти как весной этого года.

Выводы экспертов опубликовал The Insider.

Команда CIT проверили прогнозы западных и украинской разведок о планах Кремля развязать войну зимой 2022 года.

— Так, в районе Ельни отмечено сосредоточение сил Центрального военного округа: фактически речь о технике (насколько нам известно, без личного состава) 41-й общевойсковой армии, которая прибыла в европейскую часть России еще в апреле, а в сентябре-октябре была переброшена под Ельню (мы освещали оба маневра). Однако полигон «Погоново», где провели лето машины 41-й армии, пустовал недолго — так, в ноябре в TikTok было опубликовано видео, где в районе железнодорожной станции Масловка в пригороде Воронежа у путей стоят БМП-2, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и танки Т-80У. Последние стоят на вооружении 4-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии, чья техника ранее этой осенью была замечена в районе Курска. В самом начале видео виден танковый транспортер, который везет один из танков в южном направлении — в сторону полигона «Погоново», — отслеживали передвижения российской армии специалисты.

Полагаясь на номера поездов и радиолокационные снимки эксперты утверждают, что Москва перекидывает бронетехнику в считанных километрах от украинской границы.

— Ситуацию на самом полигоне можно отследить по радиолокационным снимкам. Еще в начале сентября там размещался парк техники 41-й армии, однако к концу октября полигон опустел. На более актуальных снимках в местах, где располагались парки, снова заметны засветки. По всей вероятности, это техника 4-й танковой дивизии, а также, возможно, других частей 1-й гвардейской танковой армии. Так, 19 ноября на станции Мичуринск-Воронежский засняли следовавший в Масловку эшелон с боеприпасами, машинами химической разведки РХМ-6 и тяжелой огнеметной системой «Солнцепек». Исследователь Конрад Музыка предполагает, что он мог перевозить технику 20-го полка РХБЗ, который также входит в состав 1-й гвардейской танковой армии и дислоцируется в 10 км от станции Ильино — места отправления эшелона согласно справке сервиса GdeVagon. Помимо полигона «Погоново» фиксируется и прибытие российских войск в Крым. На карте украинской военной разведки на востоке Крыма отмечены 49-я и 58-я армии — речь идет, например, о 34-й отдельной мотострелковой бригаде, погрузку которой засняли в Ставрополье 11 ноября, а также о 42-й гвардейской мотострелковой дивизии, эшелон с танками Т-72Б3 которой попал на видео по дороге в Крым. Стоит отметить, что в 2008 году последнее соединение (тогда 18-я отдельная мотострелковая бригада) принимало участие в войне в Грузии. Эшелон с танками следует на станцию Айвазовская, куда в апреле этого года везли войска 58-й армии, расположившиеся тогда на полигоне Опук на Керченском полуострове в Крыму (по состоянию на 22 ноября этот полигон пустует), — заключают в команде.

Благодаря видео, которые публикуют сами российские солдаты, Conflict Intelligence Team установила, приблизительные силы, передислоцированные Россией в Крым.

— Некоторое представление о задаче, поставленной военнослужащим, которых отправляют на границу, дает еще одно видео (осторожно, ненормативная лексика). В нем российский контрактник жалуется, что его отправляют «на зиму в командировку в поля». Стоит отметить, что помимо войск к границе Украины, по-видимому, свозят и технику, причем в настораживающем количестве, которое лишь с натяжкой можно попробовать объяснить перевооружением действующих частей. Так, только за последние несколько дней появились два видео, где эшелоны с БМП-3 и БТР-82 следуют из Буя, где расположена 22-я центральная база хранения техники, в Валуйки в 23 км от границы с Украиной, где базируется 3-я мотострелковая дивизия. Кроме того, туда же, по всей вероятности, прибыл состав с гаубицами «Мста-Б» (его происхождение установить не удалось). К началу ноября единственным новым соединением, присутствие которого мы отметили у границы с Украиной, была 4-я танковая дивизия. Теперь же к ней добавились как минимум другие формирования 1-й танковой армии, а также отдельные части 49-й и 58-й армий Южного военного округа. Все это говорит о сосредоточении сил приблизительно в масштабах весны этого года. Стоит отметить, что переброска войск, насколько мы можем судить по частоте публикации видео и спутниковым снимкам, происходит сравнительно медленнее, чем во время предыдущего кризиса. Однако если она будет происходить такими же темпами до января, а также если личный состав 41-й армии будет переброшен в Ельню, где находится ее техника (например, воздушным транспортом), то общая численность группировки войск у границы и в Крыму значительно превысит апрельские показатели, — делают выводу в CIT.

В заключительной части анализа военные аналитики соглашаются, что такое количество российской техники на украинской границе нельзя объяснить перевооружением или другими плановыми маневрами.

— Кроме того, мы не склонны считать то, что издание Bloomberg называет «крупнейшим с советских времен призывом резервистов», признаком готовящейся оккупации обширной территории Украины. Речь, судя по всему, идет об учениях «БАРС» (Боевой армейский резерв страны), которые уже прошли в Южном военном округе, а 22 ноября начались в Западном военном округе. Фактически «БАРС» (также используется термин «мобилизационный людской резерв») представляет собой не усиление существующих частей, как это происходит во время мобилизации, а создаваемые в настоящее время на контрактной основе структуры территориальной обороны. Вопреки оценкам американской разведки, логичнее было бы предположить, что в качестве оккупационных сил могли бы быть использованы военная полиция и Войска национальной гвардии, однако признаков переброски этих частей мы пока не замечали, — акцентируют эксперты.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России больше 92 тысяч военнослужащих, сосредоточенных вокруг границ Украины, и она готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.