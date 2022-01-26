Автопроизводители Renault, Nissan и Mitsubishi планируют утроить свои инвестиции для совместной разработки электромобилей — альянс планирует инвестировать 23 миллиарда долларов США в общий проект.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 2 источника, знакомых с планами компаний.

— Поскольку признанные автопроизводители сталкиваются с давлением новых конкурентов и ожидаемой вспышкой спроса на электромобили, французско-японский альянс стремится углубить сотрудничество. Ожидается, что трое автопроизводителей объявят в четверг о плане инвестирования 23 млрд долл в течение следующих 5 лет в развитие электромобилей, — пишет агентство со ссылкой на источники.

Ожидается, что к 2030 году альянс выпустит более 30 новых электромобилей с батареей на основе пятой платформы для электромобилей, разработанной Renault.

Представители Nissan, Renault и Mitsubishi не сразу ответили на запросы о комментариях.

По словам собеседников издания, альянс планирует совместно инвестировать в мощности для производства во Франции, Великобритании, Японии и Китае.

По их словам, компании планируют вдвое сократить расходы на производство. Ожидается, что альянс будет использовать разработанную Nissan технологию твердотельных литий-ионных аккумуляторов.

Напомним, компания Tesla открыла в Китае свою самую большую станцию зарядки. Там есть 72 точек для зарядки, второй аналогичный объект имеет 56 точек для зарядки, он находится в штате Калифорния. Однако они одинаковые по мощности.