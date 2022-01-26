Нагнетание Россией информации о рисках нападения на Украину сказалась на крупном российском бизнесе, совокупное состояние ряда миллиардеров РФ понизилось на 28 миллиардов долларов.

Об этом пишет Forbes.

Россияне из глобального рейтинга самых богатых людей начали стремительно терять деньги за последние месяцы. Банки и иностранные партнеры предпочитают лишний раз не заключать сделок с российскими бизнесменами, опасаясь рисков военного вторжения.

Первые признаки негативных тенденций для российских миллиардеров начали фиксировать 20 декабря.

— Состояние Дениса Свердлова сократилось больше других в относительном выражении — котировки производителя электромобилей Arrival с 20 декабря 2021 года рухнули на 46%. Падение состояния Свердлова не связано с геополитической напряженностью — акции его компании Arrival падают фактически с момента IPO в марте 2021 года из-за замедления темпов роста продаж и недооценки требований к капиталу. На втором месте в этом списке основатель «Яндекса» Аркадий Волож, чье состояние сократилось на 26% (минус $600 млн, до $1,7 млрд). Замыкает тройку Олег Тиньков, потерявший 21% своего состояния, — говорится в материале Forbes.

Беднее почти на 6 миллиардов долларов стал и российский миллиардер Сулейман Керимов, родственники которого владеют 76,3% акций золотодобывающей компании «Полюс».

Ранее сообщалось, крупнейший американский банк JPMorgan закрыл все оставшиеся длинные позиции в российском рубле.