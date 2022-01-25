Крупнейший американский банк JPMorgan закрыл все оставшиеся длинные позиции в российском рубле.

Все позиции по операциям с российским рублем закрыты с убытком, сообщает УНІАН со ссылкой на Reuters.

Закрытие позиций произошло на фоне обострения ситуации на украинской границе и роста угрозы вторжения РФ в Украину. В JPMorgan подтвердили, что данный этот шаг связан с «высокой геополитической неопределенностью».

— Мы не можем с высокой уверенностью отвергать негативные сценарии. Следовательно, наши существующие долгосрочные рекомендации стали несостоятельными, — говорится в заявлении аналитиков JPMorgan.

По состоянию на 11:28 по Киеву 1 доллар стоил более, чем 78 российских рублей.

Напомним, что ранее появилась информация, что Великобритания и США вывозят из Украины родственников дипломатов, а также в некоторых случаях самих послов. В числе причин называют «растущую угрозу со стороны России».