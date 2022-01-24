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Великобритания и США вывозят из Украины родственников дипломатов, а также в некоторых случаях самих послов. В числе причин называют «растущую угрозы со стороны России».
Официальные сообщения опубликованы на сайтах правительства Великобритании и Госдепартамента США.
Первым появилась информация от Вашингтона, там выдали распоряжение для сотрудников американского посольства. Членов семей вывезут обязательно, а вот основной дипломатический корпус и временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин продолжат работу в Киеве.
— Мы консультировались с властями Украины по поводу этого шага и координируем свои действия с посольствами союзников и партнеров в Киеве, поскольку они еще определяют свою позицию, — добавили в посольстве США, предварительно отметив, что в случае нападения России правительство не сумеет эвакуировал людей с паспортами США.
За американским последовало заявление Лондона, который заверил, что посольство продолжает работать в прежнем режиме. Однако «Би-би-си» информирует о планах выехать из Украины около половины дипломатического персонала и членов их семей.
Ранее немецкое издание Bild выяснило о планах немецкого МИД на эвакуиацию своих сотрудников из Украины.
Великобритания и США вывозят из Украины родственников дипломатов, а также в некоторых случаях самих послов. В числе причин называют «растущую угрозы со стороны России».
Официальные сообщения опубликованы на сайтах правительства Великобритании и Госдепартамента США.
Первым появилась информация от Вашингтона, там выдали распоряжение для сотрудников американского посольства. Членов семей вывезут обязательно, а вот основной дипломатический корпус и временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин продолжат работу в Киеве.
— Мы консультировались с властями Украины по поводу этого шага и координируем свои действия с посольствами союзников и партнеров в Киеве, поскольку они еще определяют свою позицию, — добавили в посольстве США, предварительно отметив, что в случае нападения России правительство не сумеет эвакуировал людей с паспортами США.
За американским последовало заявление Лондона, который заверил, что посольство продолжает работать в прежнем режиме. Однако «Би-би-си» информирует о планах выехать из Украины около половины дипломатического персонала и членов их семей.
Ранее немецкое издание Bild выяснило о планах немецкого МИД на эвакуиацию своих сотрудников из Украины.