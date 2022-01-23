Федеральное министерство иностранных дел работает над планом эвакуации родственников сотрудников посольства Германии в Украине.
Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на Bild.
Издание уточняет, что план эвакуации будет реализован «в случае дальнейшего ухудшения ситуации». Речь идет о наращивании российского военного присутствия вблизи украинских границ и на оккупированных территориях и вероятной агрессии РФ против Украины.
В то же время, Берлин исключает поставки оружия Украине для противодействия агрессивным планам Кремля.
По данным журналиста Fox News, члены семей находящихся в Украине американских дипломатов должны быть эвакуированы вскоре.
Ранее об аналогичных планах сообщали Соединенные Штаты.
Федеральное министерство иностранных дел работает над планом эвакуации родственников сотрудников посольства Германии в Украине.
Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на Bild.
Издание уточняет, что план эвакуации будет реализован «в случае дальнейшего ухудшения ситуации». Речь идет о наращивании российского военного присутствия вблизи украинских границ и на оккупированных территориях и вероятной агрессии РФ против Украины.
В то же время, Берлин исключает поставки оружия Украине для противодействия агрессивным планам Кремля.
По данным журналиста Fox News, члены семей находящихся в Украине американских дипломатов должны быть эвакуированы вскоре.
Ранее об аналогичных планах сообщали Соединенные Штаты.