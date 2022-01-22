Соединенные Штаты проинформировали Украину о вероятном начале эвакуации членов семей дипломатов из посольства в Киеве уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Украинская правда, ссылаясь на CNN.

По данным источника, близкого к украинскому правительству, США проинформировали Украину о том, что «вероятно, начнут эвакуацию уже на следующей неделе» семей дипломатов из Киева.

Источник сообщил, что президент Владимир Зеленский разговаривал по этому поводу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и сказал ему, что если Соединенные Штаты предпримут такой драматический шаг, то это будет «чрезмерной реакцией».

Согласно многочисленным источникам CNN, посольство США в Киеве запросило у Госдепартамента разрешение на отъезд всех второстепенных сотрудников и членов их семей.

Представитель Госдепартамента сказал, что им «нечего объявить в настоящее время».

— Мы, как всегда, проводим тщательное планирование на случай непредвиденных обстоятельств в случае ухудшения ситуации с безопасностью, — сказали в Госдепе.

Представитель посольства отказался от комментариев.

Согласно последней разведывательной оценке Министерства обороны Украины, предоставленной CNN на этой неделе, Россия разместила в регионе более 127 000 военнослужащих, отмечается в материале.

Напомним, президент США Джо Байден планирует на выходных 22-23 января обсудить с представителями органов национальной безопасности письменный ответ на требования России о предоставлении «гарантий нерасширения НАТО».