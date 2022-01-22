Президент США Джо Байден планирует на выходных 22-23 января обсудить с представителями органов национальной безопасности письменный ответ на требования России о предоставлении «гарантий нерасширения НАТО».

Об этом во время брифинга заявила спикер Белого дома Джен Псаки, пишет Украинская правда.

— На выходных президент встретится в Кемп-Дэвиде с командой по нацбезопасности для обсуждения, кто-то будет присутствовать в виртуальном формате, кто-то — в очном, — сказала Джен Псаки.

Кроме того, Джен Псаки добавила, что США будут консультироваться с партнерами и союзниками в НАТО по поводу письменного ответа россиянам о «гарантиях нерасширения НАТО».

Также Джен Псаки заявила, что в ближайшие дни американские власти начнут поставлять Украине противотанковое вооружение, боеприпасы и военное оборудование на сумму 200 миллионов долларв. Более того, Украине предоставят военные вертолеты М-17 из резервов Вооруженных сил США.

Напомним, ранее Джо Байден отверг требования России о гарантиях невступления Украины в НАТО.