По предварительным подсчетам, с клинической больнице в 2022 году потребуется дополнительных 70 миллионов гривен на выплату заработных плат медикам. Однако эти расчеты проводились на основе финансирования за 2021 год.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ» рассказал главный врач больницы Александр Плиткин.

Он отметил, что до сегодняшнего дня больница не получала рекомендаций от Национальной службы здоровья о том, как проводить расчеты заработных плат. Буквально сегодня стартовали первые семинары на эту тему.

— Мы рассчитали на год без рекомендаций, как надо подсчитывать. Вот мы подсчитали, что нам на год надо дополнительно около 70 миллионов гривен, чтобы закрыть весь этот вопрос. Но, мы основывались на том финансировании, которое было в 2021 году. На сегодняшний день мы заключили договора (с НСЗУ, — прим.), но я еще не знаю, какие суммы у нас запланированы на весь год. Может быть они и придут эти деньги, может введут, как в прошлом году, дополнительный пакет переходного финансирования, — скказал Александр Плиткин.

В то же время, Александр Плиткин с уверенностью сказал, что больница без проблем сможет выплатить зарплаты сотрудникам за январь, поскольку имеет накопленные средства.

— Вот дальше: февраль, март месяц, — тут мы уже ждем, какой шаг сделает Национальная служба здоровья. Сейчас мы готовы это выполнить. У нас есть запас денег. У меня вот ковидное отделение — там создан запас. Я его должен держать, в случае необходимости закупить весь перечень препаратов в увеличенном количестве, — все, что необходимо. Денюжка есть, чтобы выплатить. Но за февраль, март — тут я уже не могу сказать, как это будет выглядеть, — рассказал Александр Плиткин.

Напомним, сегодня начальница горздрава Ирина Шамрай заявила, что больницы Николаева, которые не смогут выплатить зарплаты медикам, получат дополнительное финансирование для покрытия долгов от Национальной службы здоровья Украины. Специальный пакет выплат будет внедрен уже в феврале.