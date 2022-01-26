Больницы Николаева, которые не смогут выплатить зарплаты медикам, получат дополнительное финансирование для покрытия долгов от Национальной службы здоровья Украины. Специальный пакет выплат будет внедрен уже в феврале.

Об этом сегодня, 26 января, рассказала начальница управления здравоохранения Николаевского горсовета Ирина Шамрай в ходе заседания медицинской коллегии.

По ее словам, на сегодняшний день зарплаты за январь могут выплатить большинство больниц города.

— Буквально вчера было селекторное совещание МОЗ. Насчитывается заработная плата на уровне 20 тысяч, кроме интернов, для врачей. На уровне 13 тысяч — средний медицинский персонал. На руки наши врачи будут получать — 16 тысяч 100 гривен, средний медперсонал — 9 тысяч 100. Заработная плата начисляется. Максимальное количество учреждений может уже за январь ее выплатить. Если будут какие-то учреждения не способны ее выплатить, будет внедрен дополнительный пакет НСЗУ в феврале. Все задолженности перед нашими коллегами будут покрыты, — сказала Ирина Шамрай.

В комментарии НикВести Ирина Шамрай уточнила, что проблемы с выплатами зарплат могут возникнуть в 1-2 медучреждениях Николаева. Остальные способны выплачивать деньги в полном объеме, поскольку «зарабатывают со всех источников за счет платных услуг».

— Больше 22 миллионов гривен заработали наши учреждения. Поэтому, сегодня все широко, активно внедряется, отрабатывается. Я думаю, что проблем у нас особенных не будет. Возможно, будет 1-2 учреждения, которые будут проседать, однако Министерство сразу анонсировало и проверку в этих учреждения в соответствии со штатной численностью, — сказала Ирина Шамрай.

Она также добавила, что в больницах Николаева не будут сокращать медперсонал ради экономии средств, поскольку город и так испытывает дефицит врачей.

При этом, оптимизация может коснуться технических работников. Здесь горздрав планирует пересмотреть условия трудовых отношений.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области главные врачи больниц не знают, где взять деньги на выполнение постановления Кабмина о повышении заработной платы врачей и медсестер в 2022 году.