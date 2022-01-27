Европейский Центробанк предупредил финансовые организации Европы, представленные в России, о рисках, которые для них несут санкции в случае вторжения в Украину. ЦБ попросил банки сообщить, как они будут действовать в этом случае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В частности, регулятор интересуется, какие действия будут предпринимать банки, если российские организации будут отрезаны от системы SWIFT.

— Запросы к банкам показывают, что ЕЦБ хочет удостовериться, что европейские банки могут соблюдать любой санкционный режим и в состоянии быстро прекратить отношения с клиентами, с которыми им запрещено иметь дело, — пишет газета.

Наиболее значительные риски, связанные с возможными санкциями, несут банки с большим российским присутствием, например, американский Citi, французский Sociеtе Gеnеrale, австрийский Raiffeisen и итальянский UniCredit. Регулятор также запросил информацию о рисках, связанных с Россией и Украиной, у немецкого Deutsche Bank и голландского ING.

Как пишет Financial Times со ссылкой на данные Банка международных расчетов, российские юридические и физические лица должны международным банкам, включая их дочерние российские структуры, около 121 миллиард долларов. Помимо этого, 128 миллиардов долларов хранится на депозитах.

Наибольший риск несет банк Sociеtе Gеnеrale — 2,6 миллиарда евро, приводит газета информацию JP Morgan. Риск для Raiffeisen составляет 1,9 миллирда, UniCredit — 1,4 миллиарда.

Член руководства одного из банков сказал Financial Times, что основной системный риск, возникающий из-за санкций, связан с отключением России от SWIFT. По его словам, это может оказать влияние на всю российскую банковскую систему.

Кроме того, он видит дополнительный риск для европейских банков в том, что вторжение в Украину может ослабить курс рубля и таким образом отразиться на стоимости акций их дочерних российских подразделений.

Глава второго по величине российского банка ВТБ Андрей Костин отреагировал на возможность отключения России от платежной системы SWIFT в случае новой агрессии в отношении Украины. По его мнению, такой сценарий маловероятен, но страна переживет.