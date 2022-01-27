Мэр Александр Сенкевич рассказал, что в центре Николаева не могут построить современный ТРЦ или другие здания, поскольку владельцы старых домов запрашивают за них слишком высокую цену.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.

Городской голова считает, что на месте старых домов должны быть многоэтажные жилые постройки.

— Мне задают вопросы, когда будет построен нормальный торгово-развлекательный центр. Спрашивают, почему не построить нормальные дома на месте рухлядей, которые у нас на проспекте Центральном от 10-й Слободской до 6-й. Вообще в центре города на Слободских. Это частная собственность. Эти дома, страшилища, являются частными. А стоят миллионы, при чем не гривен, а долларов. Люди так оценивают свои дома. Поэтому, на самом деле, мы будем говорить в рамках нового генплана, что там должно быть многоквартирное строительство, — сказал Александр Сенкевич.

Мэр добавил, что город не станет строить торгово-развлекательных центров — это должны делать инвесторы. Он отметил, что в центре Николаева можно найти подходящие площадки, например, на «Дормашине», однако желающих вложиться пока нет.

Напомним, согласно законодательству, в генеральном плане Николаева должны ограничить высотность зданий в историческом центре до 13 метров (приблизительно до 3-х этажей). В мэрии такие условия считают нецелесообразными и хотят получить разрешение на изменение историко-архитектурного плана.