Компания Apple разрабатывает новую функцию, позволяющую малым предприятиям принимать платежи непосредственно на своих iPhone без дополнительного оборудования.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В таком случае для оплаты достаточно поднести к iPhone банковскую карту или другой смартфон с поддержкой бесконтактной оплаты.

По данным издания, для работы функции не требуется никаких дополнительных устройств и компонентов.

Как утверждают собеседники агентства, Apple может запустить возможность принимать платежи с обновлением программного обеспечения в течение ближайших месяцев.

Ожидается, что в ближайшее время Apple выпустит первую бета-версию обновления iOS 15.4, а в широкий доступ она выйдет весной.

Представитель Apple отказался от комментариев Bloomberg.

Агентство не уточняет, какие модели iPhone могут получить обновления с поддержкой приема платежей.

Bloomberg предполагает, что будет задействован чип NFC, который сейчас используется в iPhone для Apple Pay — бесконтактной оплаты смартфоном.

— Намерена ли Apple заключать партнерство с одной из существующих платежных сетей или сама ее создавать, пока неизвестно, — пишет Bloomberg.

По информации издания, Apple разрабатывает функцию примерно с 2020 года, когда она купила канадский стартап Mobeewave, разрабатывавший аналогичную технологию. Сумма сделки составляла около 100 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что капитализация компании Apple приблизилась к отметке в 3 триллиона долларов.