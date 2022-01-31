Главу национального статистического института Турции Саита Эрдала Динсера освободили от должности президентским указом. Он не успел поработать на этом месте и полного года.

Об этом информирует FT.

Экономиста прогнали с высокого поста вскоре после того, как официальный уровень инфляции установил рекорд за последние годы и завис на отметке в 36%.

На вакантное кресло посадили бывшего вице-председателя банковского регулятора Турции Эрхана Четикая.

Сам президент Реджеп Тайип Эрдоган известен как жесткий оппонент высоких процентных ставок, которые, как считаются, помогают взять инфляцию под контроль. В прошлом году он приказал Центробанку в четыре раза снизить процентные ставки, после чего национальная валюта в виде лиры — обвалилась.

Увольнение директора национального статитистического института состоялось после того, как ведущие СМИ написали о его конфликте с Эрдоганом. С другой стороны, Туркстат аттаковали оппозиционеры, которые обвинили его в манипулировании данными по инфляции, чтобы удерживать ее на заниженном уровне.

— С учетом инфляции я несу ответственность перед 84 миллионами человек, — заявил Саит Эрдал Динсер.

Напомним, президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае вторжения России в Украину, Анкара выполнит свою задачу, как член НАТО.