Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае вторжения России в Украину, Анкара выполнит свою задачу, как член НАТО.

Об этом информирует Timpul.

Турция призвала Кремль к диалогу по вопросу нарастающего кризиса относительно стягивания российских войск к украинским границам. В рамках этих предложений турецкий президент пригласил Владимира Путина в свою страну, чтобы договориться там с Владимиром Зеленским по мирному урегулированию конфликта.

Рейджеп Тайип Эрдоган добавил, что ждет внятного ответа от Москвы.

— Я надеюсь, что Россия не прибегнет к вооруженному нападению или оккупации Украины. Такой шаг не будет мудрым шагом для России или региона, — пояснил турецкий лидер.

В Анкаре добавили, что готовы стать посредником за столом переговоров между Киевом и Москвой.

— Повторяю, мы готовы сделать все необходимое, и мы направили эти послания президенту Путину и президенту Владимиру Зеленскому. Думаю, обе страны знают об искренности и добрых намерениях Турции, — подчеркнул Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава Турции заключил, что Кремль должен «избегая применения силы», так как Анкара прежде всего будет выполнять свои задачи в рамках НАТО.

Ранее президент Турции Рейджеп Эрдоган заявлял, что агрессивная риторика России в сторону Украины не приведет к позитивному для Кремля результату.