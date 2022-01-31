Турецкий госбанк «Ziraat Bank» рассматривает возможность выхода банка на украинский рынок.

Об этом сообщает правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций Ukraine Invest.

— Команда «UkraineInvest» встретилась с представителями «Ziraat Bank» (Ziraat Bankası) Турецкой Республики, которые рассматривают возможность выхода банка на украинский рынок. В ходе встречи участники обсудили инвестиционный климат Украины и дальнейшие шаги организационно-консультативной поддержки со стороны «UkraineInvest» для инвестиционных намерений «Ziraat Bank», — говорится в сообщении.

«Ziraat Bank» является одним из крупнейших банков Турецкой Республики, основан в 1863 году.

Банк работает в 115 пунктах в 17 странах мира. Основными финансовыми услугами банка являются корпоративные и розничные кредиты, финансирование внешней торговли и инвестиций, структурное финансирование, международные переводы и казначейские операции.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе посетит Украину.