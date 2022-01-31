Турецкий госбанк «Ziraat Bank» рассматривает возможность выхода банка на украинский рынок.
Об этом сообщает правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций Ukraine Invest.
— Команда «UkraineInvest» встретилась с представителями «Ziraat Bank» (Ziraat Bankası) Турецкой Республики, которые рассматривают возможность выхода банка на украинский рынок. В ходе встречи участники обсудили инвестиционный климат Украины и дальнейшие шаги организационно-консультативной поддержки со стороны «UkraineInvest» для инвестиционных намерений «Ziraat Bank», — говорится в сообщении.
«Ziraat Bank» является одним из крупнейших банков Турецкой Республики, основан в 1863 году.
Банк работает в 115 пунктах в 17 странах мира. Основными финансовыми услугами банка являются корпоративные и розничные кредиты, финансирование внешней торговли и инвестиций, структурное финансирование, международные переводы и казначейские операции.
Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе посетит Украину.
Турецкий госбанк «Ziraat Bank» рассматривает возможность выхода банка на украинский рынок.
Об этом сообщает правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций Ukraine Invest.
— Команда «UkraineInvest» встретилась с представителями «Ziraat Bank» (Ziraat Bankası) Турецкой Республики, которые рассматривают возможность выхода банка на украинский рынок. В ходе встречи участники обсудили инвестиционный климат Украины и дальнейшие шаги организационно-консультативной поддержки со стороны «UkraineInvest» для инвестиционных намерений «Ziraat Bank», — говорится в сообщении.
«Ziraat Bank» является одним из крупнейших банков Турецкой Республики, основан в 1863 году.
Банк работает в 115 пунктах в 17 странах мира. Основными финансовыми услугами банка являются корпоративные и розничные кредиты, финансирование внешней торговли и инвестиций, структурное финансирование, международные переводы и казначейские операции.
Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе посетит Украину.