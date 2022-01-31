Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе посетит Украину.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет РБК-Украина.

— На этой неделе мы будем принимать президента Турции, — сообщил Дмитрий Кулеба.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свой визит в Украину в начале февраля.

По словам турецкого лидера, его огорчает, что между Украиной и Россией царит военная атмосфера. Он добавил, что Турция имеет хорошие отношения с обеими странами.

Напомним, ранее Рейджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае вторжения России в Украину, Анкара выполнит свою задачу, как член НАТО. Он также заявлял, что агрессивная риторика России в сторону Украины не приведет к позитивному для Кремля результату.