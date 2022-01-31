Европейский союз предоставит Украине первый транш на 600 млн евро без дополнительных условий. Общий объем выделенной макрофинансовой помощи составляет 1,2 миллиарда евро.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Сообщается, что президент Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом. По словам Зеленского, решение ЕС о выделении 1,2 млрд евро стало своевременным сигналом для финансовых рынков и должно способствовать поддержанию стабильности украинской экономики.

— Наша стратегия сработала: говорить не о войне, а об экономике. Сегодня — первый день, когда мы не потратили ни одного доллара из наших резервов на поддержку курса гривны, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Стороны также договорились, что первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро будет выплачен без дополнительных условий сразу после завершения всех необходимых процедур.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что Украине нужна помощь в экономической сфере на фоне угрозы вторжения России.