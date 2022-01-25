Украине нужна помощь в экономической сфере на фоне угрозы вторжения России.

Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью BBC.

По его словам, президент России Владимир Путин стремится дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране.

Данилов отметил, что правительство поднимает на переговорах со своими партнерами вопрос об экономической ситуации в Украине.

— Мы не можем себе позволить, чтобы падала наша экономика. В этом вопросе нам тоже нужна помощь, — заявил секретарь СНБО.

Ранее Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов попросил украинцев и СМИ снизить напряжение и не разгонять панику.