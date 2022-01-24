Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов просит украинцев и СМИ снизить напряжение и не разгонять панику.
Об этом он сказал после заседания СНБО, передает «Украинская правда».
— В последнее время происходит прежде всего информационные события в нашей стране. Я хотел бы обратиться ко всем вам — немного уменьшить то напряжение, которое сегодня существует. Ситуация, которая есть, нам вполне понятна, нет никаких поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Я бы очень просил, чтобы все были в покое. Потому что кто-то, например, Кличко хочет собирать мэров для того, чтобы решить вопрос, как они будут защищать нашу страну — у нас для этого есть вооруженные силы, которые способны дать отпор в случае необходимости. Ситуация абсолютно контролируемая, для нас нет ничего нового в происходящем... Украина наша одна, мы ее никому отдавать не собираемся и победа обязательно будет за нами. И в случае необходимости мы все станем бок о бок для того, чтобы защитить нашу страну, — отметил Алексей Данилов.
Он напомнил, что в Украине сложная ситуация и угроза войны с 2014 года.
Секретарь СНБО отметил, что власти не видят никаких оснований для полномасштабного наступления на Украину со стороны РФ, а также «это невозможно сделать даже физически». То, что российские войска передвигаются по территории РФ — не новость, подчеркнул Данилов. Также по его словам, без внутренней дестабилизации «россиянам здесь делать нечего».
Ранее в Белом доме заявили, что Россия готова начать полномасштабное вторжение в Украину в любой момент.
Напомним, издание The New York Times накануне опубликовало информацию, в которой было указано, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны. Сообщалось, что 5 января страну уже покинули 18 человек — в основном дети и жены российских дипломатов. Издание со ссылкой на источники в СБУ заявляло, что в ближайшие дни из Украины могут выехать 30 человек из Киева и консульства во Львове.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов просит украинцев и СМИ снизить напряжение и не разгонять панику.
Об этом он сказал после заседания СНБО, передает «Украинская правда».
— В последнее время происходит прежде всего информационные события в нашей стране. Я хотел бы обратиться ко всем вам — немного уменьшить то напряжение, которое сегодня существует. Ситуация, которая есть, нам вполне понятна, нет никаких поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Я бы очень просил, чтобы все были в покое. Потому что кто-то, например, Кличко хочет собирать мэров для того, чтобы решить вопрос, как они будут защищать нашу страну — у нас для этого есть вооруженные силы, которые способны дать отпор в случае необходимости. Ситуация абсолютно контролируемая, для нас нет ничего нового в происходящем... Украина наша одна, мы ее никому отдавать не собираемся и победа обязательно будет за нами. И в случае необходимости мы все станем бок о бок для того, чтобы защитить нашу страну, — отметил Алексей Данилов.
Он напомнил, что в Украине сложная ситуация и угроза войны с 2014 года.
Секретарь СНБО отметил, что власти не видят никаких оснований для полномасштабного наступления на Украину со стороны РФ, а также «это невозможно сделать даже физически». То, что российские войска передвигаются по территории РФ — не новость, подчеркнул Данилов. Также по его словам, без внутренней дестабилизации «россиянам здесь делать нечего».
Ранее в Белом доме заявили, что Россия готова начать полномасштабное вторжение в Украину в любой момент.
Напомним, издание The New York Times накануне опубликовало информацию, в которой было указано, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны. Сообщалось, что 5 января страну уже покинули 18 человек — в основном дети и жены российских дипломатов. Издание со ссылкой на источники в СБУ заявляло, что в ближайшие дни из Украины могут выехать 30 человек из Киева и консульства во Львове.