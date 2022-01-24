Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов просит украинцев и СМИ снизить напряжение и не разгонять панику.

Об этом он сказал после заседания СНБО, передает «Украинская правда».

— В последнее время происходит прежде всего информационные события в нашей стране. Я хотел бы обратиться ко всем вам — немного уменьшить то напряжение, которое сегодня существует. Ситуация, которая есть, нам вполне понятна, нет никаких поводов для того, чтобы мы с вами паниковали. Я бы очень просил, чтобы все были в покое. Потому что кто-то, например, Кличко хочет собирать мэров для того, чтобы решить вопрос, как они будут защищать нашу страну — у нас для этого есть вооруженные силы, которые способны дать отпор в случае необходимости. Ситуация абсолютно контролируемая, для нас нет ничего нового в происходящем... Украина наша одна, мы ее никому отдавать не собираемся и победа обязательно будет за нами. И в случае необходимости мы все станем бок о бок для того, чтобы защитить нашу страну, — отметил Алексей Данилов.

Он напомнил, что в Украине сложная ситуация и угроза войны с 2014 года.

Секретарь СНБО отметил, что власти не видят никаких оснований для полномасштабного наступления на Украину со стороны РФ, а также «это невозможно сделать даже физически». То, что российские войска передвигаются по территории РФ — не новость, подчеркнул Данилов. Также по его словам, без внутренней дестабилизации «россиянам здесь делать нечего».