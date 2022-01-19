В Белом доме заявили, что Россия готова начать полномасштабное вторжение в Украину в любой момент.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

— Президент Путин создал этот кризис, собрав 100 тысяч русских солдат вдоль украинских границ. Включая российские военные корпуса, прибывшие в Беларусь для совместных учений. Поэтому наша позиция – это чрезвычайно опасная ситуация. Мы достигли такого уровня напряжения, что Россия готова в любой момент начать полномасштабное вторжение в Украину, — заявила Джен Псаки.

Она отметила, что Государственный секретарь Энтони Блинкен еще раз подчеркнет, что США готовы к дипломатическому разрешению ситуации, а иначе: «России придется решать, хотят ли они встретиться с серьезными экономическими последствиями (со стороны США – ред.)».

Напомним, издание The New York Times накануне опубликовало информацию, в которой было указано, что дипломатам в двух российских консульствах в Украине было приказано подготовиться к выезду из страны. Сообщалось, что 5 января страну уже покинули 18 человек — в основном дети и жены российских дипломатов. Издание со ссылкой на источники в СБУ заявляло, что в ближайшие дни из Украины могут выехать 30 человек из Киева и консульства во Львове.