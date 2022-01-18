Россия начала вывозить из Украины семьи своих дипломатов.
Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на The New York Times.
По словам высокопоставленного украинского чиновника из органов безопасности, 5 января, в основном дети и жены дипломатов российского посольства в Киеве, сели в автобусы и отправились в Москву.
Приблизительно еще 30 членов семей российских дипломатов из Киева и Львова покинули Украину в следующие несколько дней. Дипломатам в двух других консульствах сказали приготовиться к выезду.
В Украине и США считают, что таким образом Россия либо прибегает к пропаганде, либо готовится к наступлению, либо пытается всех обмануть.
Официальные лица США еще раньше предвидели эвакуацию российского посольства в Украине.
«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов семей дипломатов посольства России в Украине в конце декабря и начале января», — рассказал один американский чиновник.
Напомним, Канадский МИД рекомендует своим гражданам временно воздержаться от путешествий в Украину из-за угрозы военных действий.
Россия начала вывозить из Украины семьи своих дипломатов.
Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на The New York Times.
По словам высокопоставленного украинского чиновника из органов безопасности, 5 января, в основном дети и жены дипломатов российского посольства в Киеве, сели в автобусы и отправились в Москву.
Приблизительно еще 30 членов семей российских дипломатов из Киева и Львова покинули Украину в следующие несколько дней. Дипломатам в двух других консульствах сказали приготовиться к выезду.
В Украине и США считают, что таким образом Россия либо прибегает к пропаганде, либо готовится к наступлению, либо пытается всех обмануть.
Официальные лица США еще раньше предвидели эвакуацию российского посольства в Украине.
«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов семей дипломатов посольства России в Украине в конце декабря и начале января», — рассказал один американский чиновник.
Напомним, Канадский МИД рекомендует своим гражданам временно воздержаться от путешествий в Украину из-за угрозы военных действий.