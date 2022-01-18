Россия начала вывозить из Украины семьи своих дипломатов.

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на The New York Times.

По словам высокопоставленного украинского чиновника из органов безопасности, 5 января, в основном дети и жены дипломатов российского посольства в Киеве, сели в автобусы и отправились в Москву.

Приблизительно еще 30 членов семей российских дипломатов из Киева и Львова покинули Украину в следующие несколько дней. Дипломатам в двух других консульствах сказали приготовиться к выезду.

В Украине и США считают, что таким образом Россия либо прибегает к пропаганде, либо готовится к наступлению, либо пытается всех обмануть.

Официальные лица США еще раньше предвидели эвакуацию российского посольства в Украине.

«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов семей дипломатов посольства России в Украине в конце декабря и начале января», — рассказал один американский чиновник.