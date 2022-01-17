Канадский МИД рекомендует своим гражданам временно воздержаться от путешествий в Украину из-за угрозы военных действий.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице МИД Канады.
— Рекомендуем избегать всех несущественных путешествий в Украину из-за российской агрессии и накопления войск вокруг и внутри страны, — говорится в сообщении.
Отдельно в ведомстве рекомендуют вообще не ездить в Крым и временно оккупированные регионы Донецкой и Луганской областей, поскольку «наша способность предоставлять консульскую помощь здесь очень ограничена».
Отметим, что рекомендации МИД не обязательны для выполнения рядовыми канадцами, но влияют на действие страховок и других услуг.
Напомним, депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что для оправдания агрессии против Украины президент РФ Владимир Путин может устроить провокацию, похожую на подрывы жилых домов в 1999 году.
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Канадский МИД рекомендует своим гражданам временно воздержаться от путешествий в Украину из-за угрозы военных действий.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице МИД Канады.
— Рекомендуем избегать всех несущественных путешествий в Украину из-за российской агрессии и накопления войск вокруг и внутри страны, — говорится в сообщении.
Отдельно в ведомстве рекомендуют вообще не ездить в Крым и временно оккупированные регионы Донецкой и Луганской областей, поскольку «наша способность предоставлять консульскую помощь здесь очень ограничена».
Отметим, что рекомендации МИД не обязательны для выполнения рядовыми канадцами, но влияют на действие страховок и других услуг.
Напомним, депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что для оправдания агрессии против Украины президент РФ Владимир Путин может устроить провокацию, похожую на подрывы жилых домов в 1999 году.