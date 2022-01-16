Депутат Европарламента, экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что для оправдания агрессии против Украины президент РФ Владимир Путин может устроить провокацию, похожую на подрывы жилых домов в 1999 году.

Об этом он написал в Twitter.

— Вспомним, как Владимир Путин создал casus belli для второй Чеченской войны, которая стремительно подняла его на пост президента. Заставив ФСБ взорвать многоквартирные дома с помощью гексогена и убив сотни россиян. Я ожидаю подобного подхода и в отношении Украины, — сообщил Радослав Сикорский.

Так евродепутат прокомментировал сообщение корреспондентки CNN Наташи Бертран, которая распространила в Twitter заявление спикера Пентагона Джона Кирби о том, что США располагает информацией о подготовленной Россией группе диверсантов «для проведения операции под чужим флагом на востоке Украины».

В сентябре 1999 года в России произошла серия взрывов жилых домов. В результате терактов погибли сотни человек. По одной из версий, взрывы были организованы властями, чтобы оправдать введение войск в Чечню и поднять рейтинг Путина, обеспечив его избрание президентом.

Напомним, Россия с конца октября стягивает войска к украинским границам. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может состояться в начале 2022 года, к этому привлекут до 175 тысяч военнослужащих РФ.

В конце декабря сообщалось, что Россия продолжает наращивать военные силы вблизи границы с Украиной. Такие данные следуют из спутниковых снимков, изученных британской компанией Janes, специализирующийся на обороне и разведке.