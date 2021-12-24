Россия продолжает наращивать военные силы вблизи границы с Украиной. Такие данные следуют из спутниковых снимков, изученных британской компанией Janes, специализирующийся на обороне и разведке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации Janes, в приграничные районы с ноября Россией были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны.
Как отмечают представители Janes, что несмотря на «ограниченное количество военных на границе», РФ может быстро нарастить эти силы, отправив крупные формирования на поездах и самолетах.
Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Россия действительно может передать Беларуси ядерное оружие. По его словам, если НАТО откажется обсуждать так называемые гарантии безопасности для России, то будут рассматриваться все варианты.
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Россия продолжает наращивать военные силы вблизи границы с Украиной. Такие данные следуют из спутниковых снимков, изученных британской компанией Janes, специализирующийся на обороне и разведке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации Janes, в приграничные районы с ноября Россией были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны.
Как отмечают представители Janes, что несмотря на «ограниченное количество военных на границе», РФ может быстро нарастить эти силы, отправив крупные формирования на поездах и самолетах.
Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Россия действительно может передать Беларуси ядерное оружие. По его словам, если НАТО откажется обсуждать так называемые гарантии безопасности для России, то будут рассматриваться все варианты.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
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