Россия продолжает наращивать военные силы вблизи границы с Украиной. Такие данные следуют из спутниковых снимков, изученных британской компанией Janes, специализирующийся на обороне и разведке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации Janes, в приграничные районы с ноября Россией были перемещены танки, артиллерийские вооружения и системы противовоздушной обороны.

Как отмечают представители Janes, что несмотря на «ограниченное количество военных на границе», РФ может быстро нарастить эти силы, отправив крупные формирования на поездах и самолетах.