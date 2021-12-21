Россия действительно может передать Беларуси ядерное оружие.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, сообщает РИА Новости.

По его словам, если НАТО откажется обсуждать так называемые гарантии безопасности для России, то будут рассматриваться все варианты.

— Все вопросы рассматриваются в комплексе. Мы слышали такие предложения (о передаче ядерного оружия — прим..) со стороны наших белорусских союзников. Все варианты будут рассматриваться, но многое, как я уже сказал, будет зависеть от той реакции, которую мы ожидаем получить от США и блока НАТО, — сказал Андрей Руденко.

Напомним, Беларусь рассматривает возможность разместить ядерное оружие на своей территории. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. Ранее подобное заявление делал и белорусский правитель Александр Лукашенко.