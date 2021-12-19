В Беларуси готовы разместить ядерное оружие РФ «при угрозе со стороны НАТО», заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic.

— То, о чем заявил президент Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения, - это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши, — цитирует Владимира Макея агентство «Белта».

В белорусском МИДе считают, что НАТО «вплотную приблизилось к границам Беларуси, при этом военная активность альянса и количество военных учений значительно увеличились».

Также Владимир Макей сказал, что «плацдарм против России» НАТО сейчас создает и в Украине.

— Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает, — сказал он.

По мнению Владимира Макея, происходящее в Украине используется руководством НАТО для наращивания возможностей в регионе.

Ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска оборудуют новые основные и запасные огневые позиции у линии разграничения на Донбассе.