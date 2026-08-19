Среди военных, освободившихся из российского плена, — четверо из Николаевской области

Из российского плена освободили украинских военных. Фото: Офис президента

Среди освобожденных военных, которых вернули в среду, 19 августа, — четверо защитников из Николаевской области.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Копитин.

По его словам, за каждым таким обменом стоит значительная работа — переговоры, проверка данных, формирование списков, обмен информацией и координация между различными структурами.

— Часть этой работы остается за кадром — и так и должно быть, когда главное — результат, — отметил он.

В то же время работа по возвращению украинцев, которые до сих пор находятся в российском плену, продолжается. Копитин отметил, что продолжает работать с Координационным штабом над следующими возвращениями.

Он отметил, что для освобожденных военных теперь начинается период восстановления, а их семьи наконец-то дождались возвращения близких.

Напомним, что Украина вернула из российского плена 103 защитников. Среди освобожденных — военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.