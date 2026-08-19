 Среди военных, освободившихся из российского плена, — четверо из Николаевской области

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Главная Новости Общество 15:09, 19 августа, 2026

Среди военных, освободившихся из российского плена, — четверо из Николаевской области

З російського полону звільнили українських військових. Фото: Офіс президентаИз российского плена освободили украинских военных. Фото: Офис президента

Среди освобожденных военных, которых вернули в среду, 19 августа, — четверо защитников из Николаевской области.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Копитин.

По его словам, за каждым таким обменом стоит значительная работа — переговоры, проверка данных, формирование списков, обмен информацией и координация между различными структурами.

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— Часть этой работы остается за кадром — и так и должно быть, когда главное — результат, — отметил он.

В то же время работа по возвращению украинцев, которые до сих пор находятся в российском плену, продолжается. Копитин отметил, что продолжает работать с Координационным штабом над следующими возвращениями.

Он отметил, что для освобожденных военных теперь начинается период восстановления, а их семьи наконец-то дождались возвращения близких.

Напомним, что Украина вернула из российского плена 103 защитников. Среди освобожденных — военнослужащие Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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