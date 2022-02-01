Правительство Британии анонсировало выделение Украине 88 миллионов фунтов стерлингов, чтобы «снизить зависимость от российских энергоносителей».

Об этом сообщается на сайте правительства Британии

— Великобритания активно участвует в защите верховенства права в Украине и преодолении коррупции — шаги, укрепившие способность страны противостоять вредному и антидемократическому влиянию. Новое финансирование в размере 88 миллионов фунтов стерлингов… поддержит эту деятельность и поможет снизить зависимость Украины от российских энергоносителей, — сказано в сообщении.

Детали: Выделение средств правительство Британии анонсировало в день, когда запланирован визит премьер-министра Бориса Джонсона в Киев – для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне обострения ситуации со стороны России.

— Дальнейшее вторжение России будет иметь серьезные гуманитарные последствия, и Великобритания продолжает призывать Россию к активному участию в переговорах с НАТО, — отмечают в правительстве Британии.

Как сообщалось, Европейский союз предоставит Украине первый транш на 600 млн евро без дополнительных условий. Общий объем выделенной макрофинансовой помощи составляет 1,2 миллиарда евро.