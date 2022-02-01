Правительство Британии анонсировало выделение Украине 88 миллионов фунтов стерлингов, чтобы «снизить зависимость от российских энергоносителей».
Об этом сообщается на сайте правительства Британии
— Великобритания активно участвует в защите верховенства права в Украине и преодолении коррупции — шаги, укрепившие способность страны противостоять вредному и антидемократическому влиянию. Новое финансирование в размере 88 миллионов фунтов стерлингов… поддержит эту деятельность и поможет снизить зависимость Украины от российских энергоносителей, — сказано в сообщении.
Детали: Выделение средств правительство Британии анонсировало в день, когда запланирован визит премьер-министра Бориса Джонсона в Киев – для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне обострения ситуации со стороны России.
— Дальнейшее вторжение России будет иметь серьезные гуманитарные последствия, и Великобритания продолжает призывать Россию к активному участию в переговорах с НАТО, — отмечают в правительстве Британии.
Как сообщалось, Европейский союз предоставит Украине первый транш на 600 млн евро без дополнительных условий. Общий объем выделенной макрофинансовой помощи составляет 1,2 миллиарда евро.
Правительство Британии анонсировало выделение Украине 88 миллионов фунтов стерлингов, чтобы «снизить зависимость от российских энергоносителей».
Об этом сообщается на сайте правительства Британии
— Великобритания активно участвует в защите верховенства права в Украине и преодолении коррупции — шаги, укрепившие способность страны противостоять вредному и антидемократическому влиянию. Новое финансирование в размере 88 миллионов фунтов стерлингов… поддержит эту деятельность и поможет снизить зависимость Украины от российских энергоносителей, — сказано в сообщении.
Детали: Выделение средств правительство Британии анонсировало в день, когда запланирован визит премьер-министра Бориса Джонсона в Киев – для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне обострения ситуации со стороны России.
— Дальнейшее вторжение России будет иметь серьезные гуманитарные последствия, и Великобритания продолжает призывать Россию к активному участию в переговорах с НАТО, — отмечают в правительстве Британии.
Как сообщалось, Европейский союз предоставит Украине первый транш на 600 млн евро без дополнительных условий. Общий объем выделенной макрофинансовой помощи составляет 1,2 миллиарда евро.