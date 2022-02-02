Специалисты государственного предприятия Николаевский авиаремонтный завод НАРП завершили капитальный ремонт и модернизацию самолета-топливозаправщика Ил-78 ВВС Пакистана.

Об этом накануне сообщила государственная компания Укрспецэкспорт.

Отмечается, что работы выполнялись в рамках контракта, заключенного между Укрспецэкспортом и Управлением закупок Военно-воздушных сил Пакистана в июне 2020 года. Тогда ГК Укрспецэкспорт была объявлена победителем тендера на ремонт пакистанского «воздушного танкера» с опционом на заключение в дальнейшем дополнительных контрактов.

На днях восстановленный и модернизированный самолет был передан экипажу ВВС Пакистана и отправился к месту базирования.

— Успешное выполнение этого контракта – еще одно подтверждение высокого уровня взаимодействия между Украиной и Пакистаном в сфере военно-технического сотрудничества. Завершая его, мы не ставим точку, ведь впереди у нас много совместных проектов. И не только в авиационной отрасли, — заявил заместитель гендиректора ГК Укрспецэкспорт Артур Максимов.

По его словам, только в бронетанковой отрасли сейчас рассматривается более десяти экспортных контрактов на общую сумму свыше $150 миллионов.

Напомним, государственный концерн «Укроборонпром» начал процесс поиска и отбора кандидатов в должность директора госпредприятия «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП» в Николаев.