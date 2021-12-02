Государственный концерн «Укроборонпром» начал процесс поиска и отбора кандидатов в должность директора госпредприятия «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП» в Николаев.
Об этом пишет пресс-служба Концерна.
Искать нового директора для НАРП хотят среди кандидатов, имеющих опыт работы в самолетостроительной отрасли не менее 3 лет, также имеющих опыт работы в проектах по обновлению производственной базы предприятий и проведению импортозамещения.
Новый директор НАРП должен сформулировать стратегию развития и трансформации предприятия на 5 лет, и дать заводу портфель заказов сразу на 3-5 лет. Конкурсную комиссию по выбору нового директора будет возглавлять заместитель генерального директора Концерна по производству Игорь Фоменко. Конечный срок подачи заявлений: 14 декабря 2021 17:30.
Напомним, что в 12 августа 2021 года,под стенами Николаевского областного совета и облгосадминистрации прошел масштабный пикет работников ГП «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП», которые призывают руководство «Укроборонпрома» продлить контракт с директором завода Виктором Кирницким.
Ранее 10 августа, под стенами ГП «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП» митинговали работники, которые выступают против назначения директором предприятия Андрея Ликаренко. Завод входит в состав «Укроборонпрома».
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Государственный концерн «Укроборонпром» начал процесс поиска и отбора кандидатов в должность директора госпредприятия «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП» в Николаев.
Об этом пишет пресс-служба Концерна.
Искать нового директора для НАРП хотят среди кандидатов, имеющих опыт работы в самолетостроительной отрасли не менее 3 лет, также имеющих опыт работы в проектах по обновлению производственной базы предприятий и проведению импортозамещения.
Новый директор НАРП должен сформулировать стратегию развития и трансформации предприятия на 5 лет, и дать заводу портфель заказов сразу на 3-5 лет. Конкурсную комиссию по выбору нового директора будет возглавлять заместитель генерального директора Концерна по производству Игорь Фоменко. Конечный срок подачи заявлений: 14 декабря 2021 17:30.
Напомним, что в 12 августа 2021 года,под стенами Николаевского областного совета и облгосадминистрации прошел масштабный пикет работников ГП «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП», которые призывают руководство «Укроборонпрома» продлить контракт с директором завода Виктором Кирницким.
Ранее 10 августа, под стенами ГП «Николаевский авиаремонтный завод «НАРП» митинговали работники, которые выступают против назначения директором предприятия Андрея Ликаренко. Завод входит в состав «Укроборонпрома».