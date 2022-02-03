Международный валютный фонд (МВФ) готов поддержать страны, которые пострадают в случае возможного отключения России от системы финансовых транзакций SWIFT.

Речь идет о возможных санкциях в случае обострения российско-украинского конфликта, передает Reuters.

Как заявила директор МВФ Кристалина Георгиева, жесткие санкции против России на случай вторжения в Украину неизбежно затронут функционирование финансовой системы, особенно если Москву отключат от SWIFT.

— Если мы окажемся в ситуации, когда возникнут побочные эффекты, требующие более активного участия МВФ в других странах, мы, конечно, будем там. У нас еще есть кредитные возможности на сумму около 700 миллиардов долларов, — отметила она.

В то же время она надеется на дипломатическое решение конфликта.

Ранее Европейский Центробанк предупредил финансовые организации Европы, представленные в России, о рисках, которые для них несут санкции в случае вторжения в Украину. ЦБ попросил банки сообщить, как они будут действовать в этом случае.