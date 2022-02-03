Одесская компания «Югдострой» за 18 миллионов 439 тысяч 552 гривны отремонтирует участки дорог на трех улицах Николаева.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Конечным бенефициаром ООО «Югдострой» является Тигран Амирханян — он из окружения скандального бизнесмена Араика Амирханяна.

Речь идет о текущем ремонте дороги на улице Кузнецкой (4700 квадратных метров) за 2 миллиона 980 тысяч гривен.

Также за 11 миллионов 299 тысяч 998 гривен компания отремонтирует дорожное покрытие на улице 3-я Военная от улицы Степная до улицы Мастерская. Это участок протяженностью 0,9 километров.

Третий тендер касается ремонта дорожного покрытия на улице Чкалова от улицы Московская до улицы Соборная. За это фирме заплатят 4 миллиона 159 тысяч 554 гривны.

Работы нужно выполнить до 31 августа.

Отметим, что прошлым летом «Югдострой» ремонтировал дорогу вдоль трамвайных путей по улице Потемкинской за 7,5 миллионов гривен.

Напомним, что 19 июня 2019 года работники СБУ задержали фактического владельца ООО «Полтавабудцентр» Араика Амирханяна в помещении Антимонопольного комитета.

Также Араик Амирханян «отличился» 5 ноября 2019 года. «Укртрансбезопасность» зафиксировала очередной случай перевозки груза с превышением весовых норм. Фуры фирмы «СПМК-17», колонну которых задержали на весовом комплексе, принадлежат Амирханяну. За период 2018-2019 года в отношении фирмы начислено 406 тысяч евро платы за проезд с превышением.

После обеда Араик Амирханян приехал на пункут ГВК с требованием отпустить его фуры, однако сотрудники «Укртрансбезопасности» не согласились выполнять это требование. После чего на пункт наведались несколько неизвестных и избили сотрудников «Укртрансбезопасности», забрав фуры и документы.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро опубликовало записи разговоров экс-начальника Службы автодорог в Николаевской области Андрея Максименко с представителями ООО «Полтавабудцентр», от которых он требовал «откаты» за подряд на ремонт трассы Н-11 «Днепр — Николаев».

Напомним, в Николаеве сотрудники СБУ в Николаевской области, совместно с сотрудниками Главного управления Нацполиции области, задержали на взятке руководителя государственной исполнительной службы.