В Николаеве идет ремонт дорожного полотна по улице Потемкинской на отрезке от Гражданской до середины квартала между Лягина и Декабристов.

Об этом рассказал журналистам вице-мэр, директор департамента ЖКХ Сергей Коренев, передает корреспондент НикВести.

Он напомнил, что в прошлом году капитальный ремонт покрытия по Потемкинской оценили в 400 миллионов гривен. Отметим, что директор КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко говорил тогда о потребность в более миллиарда гривен.

В связи с отсутствием необходимых средств в бюджете Николаева чиновники решили сделать текущий ремонт. В работах используется бетонная плитка в частях, примыкающих к трамвайным рельсам, и асфальтобетон.

— В этом году у нас новый подрядчик, который занимается улицей Потёмкинской. Мы делаем ремонт от улицы Гражданской до улицы Лягина, частично заходя на квартал от Лягина до Декабристов. Два квартала выполнили полностью (от Гражданской до Шнеерсона, — прим.), третий квартал фактически уже на половину выполнен, скоро будут переходить на квартал от Московской до Соборной, — рассказал Сергей Коренев.

По его оценкам, работы должны закончить в августе, поскольку ремонт затягивается из-за дождей. При этом работники КП «Николаевэлектротранс» двигаются навстречу подрядчикам, ликвидируя ямочность.

— Четыре квартала улицы Потёмскинской уже стали проездными. Также планируется установить наружное освещение по отремонтированной части Потёмкинской. «Николаевэлектротранс» сейчас занимается поиском денег на освещение, — добавил вице-мэр.

Напомним, что в аукционе на ямочный ремонт части улицы Потемкинской за 7,4 миллиона гривен победила одесская фирма Югдорстрой.

В прошлом году в Николаеве ямы по улице Потемкинской засыпали асфальтной крошкой, так как «на нормальный ремонт нет денег».