Украина и Турция достигли договоренности по заключению Соглашения о зоне свободной торговли.

Cоглашение о ЗСТ подписали президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса Президента.

Соглашение о свободной торговле с Турцией существенно повлияет на общий масштаб и качество украинского экспорта.

Как пишет Лига.Финансы, в рамках ЗСТ Турция установит 0%-ную пошлину на 10 337 товарных позиций, или 95% от общего количества товаров, экспортируемых Украиной. Еще на 1348 товарных позиций будут действовать тарифные квоты или уменьшенные пошлины.

Украина при этом сохраняет действие пошлин на б/у автомобили и секонд-хенд, а также устанавливает трех и пятилетние переходные периоды действия пошлин на транспортные средства и продукцию легкой промышленности. Также Украина оставила за собой право применить экспортную пошлину на вывоз металлолома.

Минэкономики ожидает, что соглашение будет иметь общий положительный эффект для экономики Украины. По предварительным прогнозам, соглашение ежегодно будет давать +2,2% к ВВП и +2,6% к доходам домохозяйств.

При наличии ЗСТ со страной, признающей единый сертификат происхождения товара EUR1, можно использовать импортированное сырье для производства товаров на экспорт по нулевой таможенной ставке.

Самая большая статья экспорта из Турции в Украину — это текстиль (570 миллионов долларов).

По итогам 2021 года, товарооборот между Украиной и Турцией вырос на 52% до $7,38 млрд. Украина экспортировала в Турцию товаров на 4,14 миллиарда долларов, импортировала — на 3,23 миллиарда, свидетельствуют данные Гостаможни.