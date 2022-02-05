Основатель и CEO Facebook Марк Цукерберг потерял 29 миллиардов долларов в четверг на фоне рекордного однодневного падения акций материнской компании Meta Platforms Inc.

Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что Марку Цукербергу принадлежит около 12,8% технологического гиганта — его однодневное падение состояния оценивается как одно из крупнейших в истории.

По данным Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в режиме реального времени, состояние Марка Цукерберга упало на 25,9% (29,7 млрд долл) — до 87,4 миллиарда долларов.

Таким образом, основатель Meta больше не входит в десять самых богатых бизнесменов мира по версии Forbes. Сейчас он занимает только 12-е место в рейтинге.

Материнская компания Facebook Meta в четверг потеряла более 237 миллиарда долларов — это самое большое однодневное падение стоимости в истории фондового рынка США.

Акции Meta в четверг обвалились более чем на 25% на фоне более слабого, чем ожидалось, прогноза доходов.

Напомним, социальная сеть Facebook впервые сообщила о снижении числа ежедневных пользователей.