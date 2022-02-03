Социальная сеть Facebook впервые сообщила о снижении числа ежедневных пользователей.

Об этом пишет The Verge.

Накануне материнская компания Facebook — Meta выпустила квартальный отчет, который оповестил о первом за 18 лет существования соцсети сокращении количества ежедневных пользователей. Также компания сообщила о более низких, чем ожидалось, темпах роста доходов от рекламы.

Отчет привел к падению акций, что сократило стоимость компании на 200 миллиардов долларов. Согласно отчету прирост числа пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp практически не изменился, а мобильное приложение Facebook потеряло 1 миллион ежедневных пользователей в Северной Америке, где компания зарабатывает больше всего денег на рекламе.

Издание отмечает, что указанная ситуация является отражением растущей неактуальности Facebook для молодежи. Несмотря на это Meta (материнская компания Facebook) по-прежнему прибыльна: только в прошлом году она получила почти 40 миллиардов долларов, в основном за счет рекламы. При этом наиболее убыточным является подразделение Reality Labs, отвечающем за разработку гарнитуры Quest VR, программное обеспечение виртуальной и дополненной реальности и другие инициативы, связанные с построением метавселенной. Это подразделение потеряло 10,2 миллиарда долларов.

Напомним, что оператор мобильной связи «Киевстар» испытал масштабный сбой, пользователи жалуются на отсутствие связи и списание средств.