Оператор мобильной связи «Киевстар» испытал масштабный сбой, пользователи жалуются на отсутствие связи и списание средств.
Об этом пишет «Экономическая правда».
По сообщению пользователей, при попытке позвонить по телефону на другой номер появляется сообщение о нехватке средств на балансе. Проверить баланс при этом не удается, а после пополнения средств уведомление о недостатке баланса остается.
Также клиенты оператора не могут войти в приложение.Проблемы начались в четверг около 9 утра. Горячая линия поддержки «Киевстар» перегружена, клиентов просят позвонить позже.
Напомним, что 4 октября 2021 года, произошел глобальный сбой в работе веб-сервисов по всему миру. Среди пострадавших оказались социальные сети Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, а также мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram.
Оператор мобильной связи «Киевстар» испытал масштабный сбой, пользователи жалуются на отсутствие связи и списание средств.
Об этом пишет «Экономическая правда».
По сообщению пользователей, при попытке позвонить по телефону на другой номер появляется сообщение о нехватке средств на балансе. Проверить баланс при этом не удается, а после пополнения средств уведомление о недостатке баланса остается.
Также клиенты оператора не могут войти в приложение.Проблемы начались в четверг около 9 утра. Горячая линия поддержки «Киевстар» перегружена, клиентов просят позвонить позже.
Напомним, что 4 октября 2021 года, произошел глобальный сбой в работе веб-сервисов по всему миру. Среди пострадавших оказались социальные сети Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, а также мессенджеры WhatsApp, Facebook Messenger и Telegram.