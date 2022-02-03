Оператор мобильной связи «Киевстар» испытал масштабный сбой, пользователи жалуются на отсутствие связи и списание средств.

Об этом пишет «Экономическая правда».

По сообщению пользователей, при попытке позвонить по телефону на другой номер появляется сообщение о нехватке средств на балансе. Проверить баланс при этом не удается, а после пополнения средств уведомление о недостатке баланса остается.

Также клиенты оператора не могут войти в приложение.Проблемы начались в четверг около 9 утра. Горячая линия поддержки «Киевстар» перегружена, клиентов просят позвонить позже.