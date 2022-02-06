Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что за январь 2022 года грузооборот морских портов вырос на 49% по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 года.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По итогам месяца почти во всех портах объемы перевалки превышают показатели прошлого года. Министр добавил, что среди лидеров — порт «Ольвия», который стал первым концессионным портом в Украине.

— Увеличение эффективности портовой инфраструктуры — это ожидаемый эффект от реализации модели государственно-частного партнерства. На очереди ряд других концессионных проектов в портовой отрасли, что позволит в дальнейшем увеличивать состоятельность отрасли, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Николаевский специализированный морской порт «Ольвия» за 12 месяцев 2020 года перевалил рекордное количество грузов — 3,91 миллиона тонн грузов, что на 26,3% превышает прошлогодний объем перевалки.