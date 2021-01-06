Николаевский специализированный морской порт «Ольвия» за 12 месяцев 2020 года перевалил рекордное количество грузов — 3,91 миллиона тонн грузов, что на 26,3% превышает прошлогодний объем перевалки.

Об этом сообщает пресс-служба порта на странице в Facebook.

Отмечается, что в течение года были достигнуты успехи в переработке сыпучих грузов — 3,54 млн т, что на 34,1% больше показателей аналогичного периода 2019 года.

– Наибольший вклад в перевалку сделал украинский агросектор, ведь зерновых грузов обработано 1,83 млн тонн, а это на 48,5% больше показателей прошлого года, - говорится в сообщении.

Строительных грузов в этом периоде перегружено — 758,63 тыс. т (+ 3%), других сыпучих грузов — 675,28 тыс. т (+ 29,7%), а также черных металлов — 322,41 тыс. т и угля — 232,48 тыс. т.

Грузооборот портовых операторов специализированного морского порта Ольвия распределен следующим образом:

ООО «ЕВТ Грейн» — 2,22 млн т;

ГП «Стивидорная компания «Ольвия» — 1,69 млн т.

Напомним, ранее ГП «Укроборонсервис» и победившая в конкурсе на концессию порта «Ольвия» компания из Катара QTerminals W.L.L. подписали 22 декабря меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.