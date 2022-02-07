Платежная компания «Western Union» решила прекратить работу в Российской Федерации. Причиной послужила низкая востребованность внутрироссийских направлений переводов.

Денежные сделки внутри России «Western Union» прекратит с 1 апреля, пишет РБК со ссылкой на письмо банкам-партнерам международной компании.

Отмечается, что трансграничные переводы будут производиться в штатном режиме.

Переводы в России через «Western Union» перестанут принимать 31 марта, а с 1 апреля нельзя будет получить выплату или возврат.

В письме компании сказано, что отправители, оформившие перевод до 31 марта и не полученный адресатом, смогут с 1 апреля вернуть деньги в отделениях «Почты России». Кроме того, с 24 марта лимит внутренних переводов будет снижен до 5 тысяч рублей.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) готов поддержать страны, которые пострадают в случае возможного отключения России от системы финансовых транзакций SWIFT.