В Николаеве есть возможность разместить комплексные склады глобальных виртуальных торговых площадок AliExpress и Alibaba.

Об этом говорится в публикации на странице Индустриального парка Наваль в Instagram.

Как известно, ранее компания «Наваль Парк» анонсировала строительного индустриального парка на территории бывшего Черноморского судостроительного завода в Николаеве.

«Для нас сегодня актуальным есть вопрос оптимизации логистических бизнес-процессов в городе целью свести к минимуму издержки и риски, сократить расходы, улучшить качество работы и повысить конкурентоспособность николаевских предприятий в первую очередь и тех, кто к станет резидентом NAVALPARK – в следующую», - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 4 года работы «Наваль Парк» провел исследования, одно из которых показало, что для нашего региона актуально строительство новых площадей для хранения. В отличие от многих других городов, которые не могут предложить предприятиям и логистическим операторам склады в центре, Николаев может.

Новые площади для хранения товаров привлекают внимание как местных, так и иностранных инвесторов.

«Вы наверняка в курсе, что в Украине до сих пор нет ни одного склада AliExpress и Alibaba, несмотря на то, что Украина уже три года подряд в топе по объемам покупок на этих двух платформах. AliExpress уже два года ищет возможности расположить комплексный склад в Украине. Николаевский индустриальный парк – лучшее место для этого, учитывая его географическое расположение и модернизацию ж/д путей, над которой мы сейчас работаем», - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что наличие такого склада в Николаеве будет способствовать увеличению товарооборота в Украине.

«Конечно, мы хотим, чтобы Николаев воспользовался своим преимуществом! А теперь представьте себе такие склады в Николаеве. Не на отшибе за городом, а куда любой из вас может прийти и получить заказ. Как увеличится товарооборот в Украине в целом при наличии только одного такого склада? И центром этого будет наш с вами город. Это лишь крупица логистики и малая часть работы логистического кластера индустриального парка. Но неоспоримое преимущество, дающее всем нам уверенность в завтрашнем дне и развитии города. Мало кто будет спорить с тем, что сейчас требует развития ритейл-сегмент. В Николаевской области не представлено большое количество сетевого сегмента FMCG (товары повседневного спроса) и DIY (товары handmade, нишевые рукотворные товары), при этом ритейл-сегмент развивается и будет нуждаться в новых игроках сферы услуг и потребительского рынка», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве индустриальный парк на базе Черноморского судостроительного завода сможет обеспечить 5 тысяч новых рабочих мест.