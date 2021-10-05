В Николаеве индустриальный парк на базе Черноморского судостроительного завода сможет обеспечить 5 тысяч новых рабочих мест.

Об этом рассказал заместитель директора компании «Наваль-Парк» Максим Лозовский в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

–– Наша команда с помощью мировых агентств подсчитала, что на этой территории, с учетом современной техники и технологий производства, мы сможем сгенерировать пять тысяч новых рабочих мест с достойной заработной платой, –– заявил Максим Лозовский.

Кроме того, он подчеркнул, что нельзя забывать о таком понятии в макроэкономике как мультипликатор рабочих мест, когда одно рабочее место рождает за собой еще семь. Заместитель директора компании «Наваль-Парк» утверждает, что можно говорить о создании не менее 40 тысяч новых рабочих мест по всему городу. По его словам, успешная работа индустриального парка повлечет за собой развитие туристической, транспортной и других инфраструктур.

Напомним, что компания «Наваль-Парк» владеет активами бывшего «Черноморского судостроительного завода» на территории которого хочет создать индустриальный парк. Условно территорию разделят на пять кластеров: агропромышленный, промышленный, логистический, портовый, комфортный.

Ранее сообщалось, что железнодорожная станция, которую построят в индустриальном парке на базе Черноморского судостроительного завода, будет способна обрабатывать в два раза больше вагонов, нежели сейчас может это сделать существующая станция «Николаев-Грузовой».

Наопомним, что компания «Наваль Парк» обратилась в Николаевский горсовет с документами, чтобы выкупить землю под ЧСЗ.

Напомним, что горсовет Николаева обязал ООО «Наваль Парк» погасить долги, но утвердил проект землеустройства на свыше 142 гектара.