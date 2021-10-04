В Николаеве на базе Черноморского судостроительного завода планируется создание индустриального парка. Проект предусматривает строительство собственной железнодорожной станции и проведение работ по расчистке акватории.

Об этом рассказал заместитель директора компании «Наваль-Парк» Максим Лозовский в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ

Он рассказал, что компания владеет активами бывшего «Черноморского судостроительного завода» на территории которого хочет создать индустриальный парк. Площадь парка составит 200 гектар земли.

–– Магнитами парка будут новая железнодорожная станция, которая будет обрабатывать вагоны, и универсальный морской порт, который будет обрабатывать морские грузы. Между этими двумя магнитами будет обширная территория застроенная активами, мы называем эти компании резидентами, которые будут заниматься логистикой, производством, переработкой товаров, –– сообщил Максим Лозовский.

Заместитель директора компании «Наваль-Парк» рассказал, что условно территорию разделили на пять кластеров: агропромышленный, промышленный, логистический, портовый, комфортный.

В агропромышленном кластере будут располагаться компании, которые занимаются экспортом, переработкой, сортировкой и упаковкой аграрной продукции.

–– В этом кластере мы ведем переговоры с компаниями Cargill Inc, Louis Dreyfus, CHS – эти компании очень заинтересованы в использовании преимуществ, которые дает наш парк, а это развитый морской порт и железная дорога, –– отметил он.

В промышленном кластере будут расположены компании, которые занимаются изготовлением деталей, машин, механизмов и сборкой агрегатов. Где очень быстро смогут изготовить необходимые запчасти для определенного производства, используя детали и инструменты, которые уже имеются на территории предприятия.

––Кто-то занимается обработкой и подготовкой метала. На данный момент — это компания «Метинвест», мы далеко продвинулись в переговорах с компанией. Далее метал собирается в какую-то запчасть, к примеру, для компании, которая работает в сфере строительства автобусов и троллейбусов, –– подчеркнул Максим Лозовский.

По задумке логистический кластер должен занять больше всех территории. В нем будут работать крупные логистические центры таких компаний, как, Amazon, Alibaba, AliExpress, Новой почты и Укрпочты.

Четвертый кластер – портовый, подразумевает функционирование компактного универсального порта, который занимается перевалкой грузов.

–– Отдельно остановлюсь на контейнерных перевозках. Здесь будет работать новый контейнерный терминал, контейнерная линия. Новый шелковый путь. Он однозначно уже есть. Он точно пойдет через Украину. Вопрос остался, какой город и какой проект будет бороться, кто победит в итоге и получит этот грузопоток, - рассказал Максим Лозовский.

Пятый кластер будет называться «комфортный». По словам представителя компании «Наваль-Парк», там планируют разместить офисные знания нового формата с достаточным количеством парковок, зон отдыха, мест для деловых встреч и кафе.

–– На каботажном моле планируем построить ивент-центр с круговым обзором на лиман, николаевский морской порт и индустриальный парк, –– подчеркнул Максим Лозовский.

Он рассказал, что за четыре года было проделано много подготовительных работ. Так, концепция создания индустриального парка была позаимствована у одной из швейцарских компаний. После этого, по опыту европейских и азиатских компаний, проработали детализацию проекта. Далее начались работы по разработке плана строительства новой железнодорожной станции: сейчас проект на этапе получения технических условий от «Укрзалізниці». Кроме того, была проделана работа по ремонту причала, дноуглублению, геологоразведка территории.

–– Глобальная работа, которая ведется по сей день – это переделка сетей и коммуникаций всего завода. Энергетическая структура завода обширная, однако безнадежно устаревшая. Многие вещи мы не в состоянии отремонтировать, –– рассказал он.

Ранее сообщалось, что компания «Наваль Парк» уже обратилась в Николаевский горсовет с документами, чтобы выкупить землю под ЧСЗ.

Напомним, во время визита в апреле генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев рассказал, что также и на территории Николаевского судостроительного завода хотят организовать индустриальный парк.