Генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев рассказал, что на территории Николаевского судостроительного завода хотят организовать индустриальный парк.

Эту идею он озвучил 19 апреля, находясь с визитом в Николаеве, — сообщают НикВести.

По словам Юрия Гусева, показатели по результатам работы судостроительного завода за прошлый год улучшились по сравнению с 2019 годом. Однако, по его мнению, они все равно не соответствуют масштабам и потенциалу предприятия.

— Мы сейчас активно общаемся с председателем областной государственной администрации, с областным советом о возможности сотрудничества. Не только в том, чтобы этот объект стал туристически привлекательным для вашего региона, а чтобы Николаевский судостроительный завод стал успешным индустриальным парком, — сказал гендиректор «Укроборонпрома».

Юрий Гусев отметил, что инициативу о создании такого парка в Николаеве поддержал президент Владимир Зеленский.

— Сейчас мы с командой областной государственной администрации работаем над концепцией такого индустриального парка для того, чтобы привлечь инвесторов, восстановить производство, наполнить заказами Николаевский судостроительный завод, — заявил глава государственного концерна.

Индустриальный парк — это специальные промышленные территории, как правило, с подготовленной инженерно-транспортной инфраструктурой, набором необходимых сервисов, упрощенными регуляторными процедурами и пакетом инвестиционных стимулов для производственных и научно-исследовательских предприятий.

Напомним, Юрий Гусев заявил, что считает важным достраивать и оборудовать «турецкие корветы» для ВМФ Украины на Николаевском судостроительном заводе.

Ранее первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков сообщил, что в Кабинете министров готовятся документы для демилитаризации Николаевского судостроительного завода.