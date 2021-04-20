Генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев рассказал, что на территории Николаевского судостроительного завода хотят организовать индустриальный парк.
Эту идею он озвучил 19 апреля, находясь с визитом в Николаеве, — сообщают НикВести.
По словам Юрия Гусева, показатели по результатам работы судостроительного завода за прошлый год улучшились по сравнению с 2019 годом. Однако, по его мнению, они все равно не соответствуют масштабам и потенциалу предприятия.
— Мы сейчас активно общаемся с председателем областной государственной администрации, с областным советом о возможности сотрудничества. Не только в том, чтобы этот объект стал туристически привлекательным для вашего региона, а чтобы Николаевский судостроительный завод стал успешным индустриальным парком, — сказал гендиректор «Укроборонпрома».
Юрий Гусев отметил, что инициативу о создании такого парка в Николаеве поддержал президент Владимир Зеленский.
— Сейчас мы с командой областной государственной администрации работаем над концепцией такого индустриального парка для того, чтобы привлечь инвесторов, восстановить производство, наполнить заказами Николаевский судостроительный завод, — заявил глава государственного концерна.
Индустриальный парк — это специальные промышленные территории, как правило, с подготовленной инженерно-транспортной инфраструктурой, набором необходимых сервисов, упрощенными регуляторными процедурами и пакетом инвестиционных стимулов для производственных и научно-исследовательских предприятий.
Напомним, Юрий Гусев заявил, что считает важным достраивать и оборудовать «турецкие корветы» для ВМФ Украины на Николаевском судостроительном заводе.
Ранее первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков сообщил, что в Кабинете министров готовятся документы для демилитаризации Николаевского судостроительного завода.
Генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев рассказал, что на территории Николаевского судостроительного завода хотят организовать индустриальный парк.
Эту идею он озвучил 19 апреля, находясь с визитом в Николаеве, — сообщают НикВести.
По словам Юрия Гусева, показатели по результатам работы судостроительного завода за прошлый год улучшились по сравнению с 2019 годом. Однако, по его мнению, они все равно не соответствуют масштабам и потенциалу предприятия.
— Мы сейчас активно общаемся с председателем областной государственной администрации, с областным советом о возможности сотрудничества. Не только в том, чтобы этот объект стал туристически привлекательным для вашего региона, а чтобы Николаевский судостроительный завод стал успешным индустриальным парком, — сказал гендиректор «Укроборонпрома».
Юрий Гусев отметил, что инициативу о создании такого парка в Николаеве поддержал президент Владимир Зеленский.
— Сейчас мы с командой областной государственной администрации работаем над концепцией такого индустриального парка для того, чтобы привлечь инвесторов, восстановить производство, наполнить заказами Николаевский судостроительный завод, — заявил глава государственного концерна.
Индустриальный парк — это специальные промышленные территории, как правило, с подготовленной инженерно-транспортной инфраструктурой, набором необходимых сервисов, упрощенными регуляторными процедурами и пакетом инвестиционных стимулов для производственных и научно-исследовательских предприятий.
Напомним, Юрий Гусев заявил, что считает важным достраивать и оборудовать «турецкие корветы» для ВМФ Украины на Николаевском судостроительном заводе.
Ранее первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков сообщил, что в Кабинете министров готовятся документы для демилитаризации Николаевского судостроительного завода.