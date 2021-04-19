В понедельник, 19 апреля, в Николаеве генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев заявил, что считает важным достраивать и оборудовать «турецкие корветы» для ВМФ Украины на Николаевском судостроительном заводе.

Информация прозвучала в ходе брифинга на территории завода ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект», передают НикВести.

Хотя до этого Судостроительный завод «Океан» в Николаеве заключил меморандум с Государственным оборонный концерном Турецкой республики о совместной деятельности по реализации проекта строительства серии кораблей класса корвет для ВМС Украины. До сих пор уточняется количество корветов, которые будут строиться,решается будет четыре, или пять кораблей.

— «Укроборонпром» не привлекали к заключению этих договоров, к сожалению, эти соглашения пока не касаются предприятий «Укроборонпрома». Хотя, я хочу сказать, что с министром обороны мы говорили о том, что эти корветы важно было бы достраивать и устанавливать необходимое оборудование, инсталлировать под украинские системы уже на Николаевском судостроительном заводе. На нашем предприятии. Мы это предложили Министерству обороны и ждем соответствующих решений министерства, — указал Юрий Гусев.

Вице-премьер Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский считает, что николаевское госпредприятие «Зоря» - «Машпроект» должно изготовить силовые установки для новых кораблей класса корвет для ВМС Украины, которые в рамках сотрудничества с Государственным оборонным концерном Турции будут строить на заводе «Океан» в Николаеве.