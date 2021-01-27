Вице-премьер Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский считает, что николаевское госпредприятие «Зоря» - «Машпроект» должно изготовить силовые установки для новых кораблей класса корвет для ВМС Украины, которые в рамках сотрудничества с Государственным оборонным концерном Турции будут строить на заводе «Океан» в Николаеве.

Об этом Олег Уруский высказал в интервью изданию «День».

— По корвету мы проснулись намного дальше, потому что уже фактически подписан контракт с турецкой стороной. Предусматривается начало первого строительства корабля на турецкой верфи, а всех остальных - уже в Украине. Принципиальным является вопрос силовых установок для корветов. Позиция министерства состоит в том, что это должны быть однозначно наши газотурбинные установки производства ГП «Зоря» - «Машпроект», - сказал Олег Уруский.

Ранее сообщалось, что Судостроительный завод «Океан» в Николаеве заключил меморандум с Государственным оборонный концерном Турецкой республики о совместной деятельности по реализации проекта строительства серии кораблей класса корвет для ВМС Украины.

Как известно, Верховный суд Украины признал законность аукциона по продаже имущества Николаевского судостроительного завода «Океан», который состоялся 3 декабря 2018 года.

Напомним, 23 октября на заводе «Океан» спущено на воду сухогрузное судно DREMORA 3, типа Caspian Express, которое по заказу турецкого судовладельца прошло полную модернизацию на судоремонтном предприятии.