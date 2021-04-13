Акватория Николаевского судостроительного завода. Фото: Дмитрий Удовицкий

В Кабинете министров готовятся документы для демилитаризации Николаевского судостроительного завода (бывший завод имении 61 коммунара), который входит в состав госконцерна «Укроборонпром».

Об этом заявил первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков во время круглого стола, посвященного развитию речного судоходства в Николаеве.

Он рассказал, что общался по этому поводу с гендиректором завода Валерием Калашниковым.

— Я общался с директором Валерием Николаевичем, и он мне сообщил о том, что сейчас готовятся очень серьезно документы в Кабмине о демилитаризации этого завода. Поэтому, нам стоит учитывать, что будут упрощены процедуры и относительно использования акватории завода, потому что завод к этому идет, и это понимают уже все и в Кабинете министров, и в Укроборонпроме, и на самом заводе. Таким образом, с нашей стороны было бы не дальновидным ждать, пока они это примут. Мы должны параллельно в рамках нашей программы, наших планов готовиться к тому, что эти ослабления будут. Об этом говорят уже все, при чем говорят без зла, а как тот факт, что должен произойти, - сказал Виталий Луков.

Как известно, на сегодняшний день проходит реформа «Укроборонпрома», в результате которой будет сформирован холдинг «Оборонительные системы Украины», в который планируется включить 65 предприятий.

Напомним, что 26 октября 2020 года Хозяйственный суд Николаевской области начал процедуру банкротства государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод», который входит в состав госконцерна «Укроборонпром». Завод сам подал заявление об открытии производства по делу о банкротстве. На данный момент предприятие не может погасить задолженность перед кредиторами. Общая сумма кредиторской задолженности предприятия составляет 829 миллиона 678 тысяч 251 гривну.

Ранее в январе 2020 года Государственный концерн «Укроборонпром» сообщил, что после проведения аудита собирается выставит на продажу большую часть территории и имущества государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод».

В марте этого года глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что после подписания ряда необходимых документов крейсер «Украина», который находится у причальной стенки завода, переделают в плавучий музей.